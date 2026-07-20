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Be My Sunshine

SERIE TV20 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 21 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da martedì 21 luglio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda martedì 21 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 21 luglio

Beril Pozam (Idil Saglam) in una scena di Be My Sunshine.
Beril Pozam (Idil Saglam) in una scena di Be My Sunshine.

Latif cerca in tutti i modi di riallacciare i rapporti con sua figlia e, grazie a un'informazione che le fornisce, riesce nel suo intento.

Idil sfrutta quell'informazione per ostacolare Haziran e riesce a modificare i suoi piani. Nel frattempo, Hakan è arrabbiato con Haziran, a causa sua, infatti, è stato smascherato.

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