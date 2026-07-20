Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Latif cerca in tutti i modi di riallacciare i rapporti con sua figlia e, grazie a un'informazione che le fornisce, riesce nel suo intento.

Idil sfrutta quell'informazione per ostacolare Haziran e riesce a modificare i suoi piani. Nel frattempo, Hakan è arrabbiato con Haziran, a causa sua, infatti, è stato smascherato.