La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Haziran decide di cucinare per la prima volta. Zeynep va a trovare Aliye e litigano così tanto da strappare una pianta a cui l'anziana donna era molto legata.

Idil, preoccupata per la salute di Aliye chiama Poyraz che, insieme ad Haziran, raggiunge la nonna. Zeynep vuole aiutare la figlia e cerca gli eredi in possesso della terza quota del vecchio villaggio turistico.

Tutti evitano Haziran, tanto che non viene avvisata che la porta della cella frigorifera è guasta. La ragazza vi entra e rimane chiusa dentro. Poyraz viene a saperlo e la libera. Infine, Haziran delira per la febbre, Poyraz la cura e casualmente vede la penna che illumina l'albero delle bugie.