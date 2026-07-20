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Be My Sunshine

SERIE TV20 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 20 luglio in streaming

La puntata del 20 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata numero 24 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda lunedì 20 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 20 luglio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine

Haziran decide di cucinare per la prima volta. Zeynep va a trovare Aliye e litigano così tanto da strappare una pianta a cui l'anziana donna era molto legata.

Idil, preoccupata per la salute di Aliye chiama Poyraz che, insieme ad Haziran, raggiunge la nonna. Zeynep vuole aiutare la figlia e cerca gli eredi in possesso della terza quota del vecchio villaggio turistico.

Tutti evitano Haziran, tanto che non viene avvisata che la porta della cella frigorifera è guasta. La ragazza vi entra e rimane chiusa dentro. Poyraz viene a saperlo e la libera. Infine, Haziran delira per la febbre, Poyraz la cura e casualmente vede la penna che illumina l'albero delle bugie.

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