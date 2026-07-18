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Be My Sunshine

SERIE TV18 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 20 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da lunedì 20 luglio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda lunedì 20 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 20 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine

Haziran racconta la verità a Poyraz e cerca di giustificarsi, ma lui non vuole sentire spiegazioni. Lui le dice apertamente che farà tutto il possibile per mandarla via dall'isola.

Aliye, una volta apprese le intenzioni di Haziran, escogita un piano per costringerla ad andarsene. Infine, Latif informa Idil che sta pensando di sposarsi di nuovo.

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