La puntata numero 17 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda venerdì 17 luglio su Canale 5.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Haziran teme che Aliye abbia sentito ciò che le ha sussurrato poco prima riguardo la propria responsabilità nel danno a Poyraz. Nel frattempo, i due sono sempre più uniti, ma Haziran decide di frenare i sentimenti in quanto teme che la verità possa essere scoperta.
Hakan vuole ostacolare l'attività del boutique hotel e per farlo mette in atto un piano: invia Sedat sotto mentite spoglie di un cliente molto esigente per mettere in difficoltà Poyraz.
Infine, l'arrivo di Zeynep nella struttura riaccende le tensioni e in seguito a un confronto con Gorkem, la donna decide di parlare con Poyraz riguardo Haziran.
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