La puntata numero 17 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda venerdì 17 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 17 luglio