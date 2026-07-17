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Be My Sunshine

SERIE TV17 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 17 luglio in streaming

La puntata del 17 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata numero 17 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda venerdì 17 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 17 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.

Haziran teme che Aliye abbia sentito ciò che le ha sussurrato poco prima riguardo la propria responsabilità nel danno a Poyraz. Nel frattempo, i due sono sempre più uniti, ma Haziran decide di frenare i sentimenti in quanto teme che la verità possa essere scoperta.

Hakan vuole ostacolare l'attività del boutique hotel e per farlo mette in atto un piano: invia Sedat sotto mentite spoglie di un cliente molto esigente per mettere in difficoltà Poyraz.

Infine, l'arrivo di Zeynep nella struttura riaccende le tensioni e in seguito a un confronto con Gorkem, la donna decide di parlare con Poyraz riguardo Haziran.

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