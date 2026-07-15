La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

La puntata numero 15 della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda mercoledì 15 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine: la trama del 15 luglio

Idil dopo aver impedito che Poyraz e Haziran ottenessero la licenza per aprire il boutique hotel si è pentita e chiede a suo padre di intervenire a favore di Poyraz.

Nel frattempo, Gorkem triste per la lite con Zeynep cerca conforto in Selma. Haziran ammette a Biricik di temere che tra Poyraz e Idil possa esserci qualcosa.

Zeynep, preoccupata che Haziran si trasferisca sull'isola, sceglie di restare con sua figlia. Infine, l'hotel ottiene la licenza e i preparativi per l'inaugurazione possono riprendere.