La puntata numero 15 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda mercoledì 15 luglio su Canale 5.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Idil dopo aver impedito che Poyraz e Haziran ottenessero la licenza per aprire il boutique hotel si è pentita e chiede a suo padre di intervenire a favore di Poyraz.
Nel frattempo, Gorkem triste per la lite con Zeynep cerca conforto in Selma. Haziran ammette a Biricik di temere che tra Poyraz e Idil possa esserci qualcosa.
Zeynep, preoccupata che Haziran si trasferisca sull'isola, sceglie di restare con sua figlia. Infine, l'hotel ottiene la licenza e i preparativi per l'inaugurazione possono riprendere.
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