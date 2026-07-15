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Be My Sunshine

SERIE TV15 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 15 luglio in streaming

La puntata del 15 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata numero 15 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda mercoledì 15 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine: la trama del 15 luglio

Idil dopo aver impedito che Poyraz e Haziran ottenessero la licenza per aprire il boutique hotel si è pentita e chiede a suo padre di intervenire a favore di Poyraz.

Nel frattempo, Gorkem triste per la lite con Zeynep cerca conforto in Selma. Haziran ammette a Biricik di temere che tra Poyraz e Idil possa esserci qualcosa.

Zeynep, preoccupata che Haziran si trasferisca sull'isola, sceglie di restare con sua figlia. Infine, l'hotel ottiene la licenza e i preparativi per l'inaugurazione possono riprendere.

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