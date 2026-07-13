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Be My Sunshine

SERIE TV14 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 14 luglio in streaming

La puntata del 14 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 14 luglio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity va in onda martedì 14 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 14 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Haziran è pronta a lasciare l'isola per tornare a Istanbul, delusa perché Poyraz non ha provato a fermarla. All'ultimo momento, però, lui la raggiunge al molo e la convince a restare con il pretesto di completare il progetto del boutique hotel, nascondendo i suoi veri sentimenti.

Nel frattempo, mentre l'inaugurazione si avvicina, Idil organizza un sabotaggio per far fallire l'ispezione e pianifica un'infestazione di blatte. A complicare ulteriormente la situazione arriva Zeynep, che sbarca sull'isola e sorprende Haziran a casa della sorella.

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