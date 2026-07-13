La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Haziran è pronta a lasciare l'isola per tornare a Istanbul, delusa perché Poyraz non ha provato a fermarla. All'ultimo momento, però, lui la raggiunge al molo e la convince a restare con il pretesto di completare il progetto del boutique hotel, nascondendo i suoi veri sentimenti.

Nel frattempo, mentre l'inaugurazione si avvicina, Idil organizza un sabotaggio per far fallire l'ispezione e pianifica un'infestazione di blatte. A complicare ulteriormente la situazione arriva Zeynep, che sbarca sull'isola e sorprende Haziran a casa della sorella.