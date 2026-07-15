La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda giovedì 16 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Haziran e Poyraz scoprono si essere sempre più legati, ma la ragazza decide di frenare i sentimenti per timore che possa emergere la verità.
Sul fronte dell'hotel, Hakan invia Sedat come finto cliente "difficile" per provocare Poyraz e sabotare l'attività. Zeynep arriva in struttura e dopo essersi confrontata con Gorkem, si confida con Poyraz su Haziran.