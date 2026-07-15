Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Be My Sunshine

SERIE TV15 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 16 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da giovedì 16 luglio su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda giovedì 16 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 16 luglio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Haziran e Poyraz scoprono si essere sempre più legati, ma la ragazza decide di frenare i sentimenti per timore che possa emergere la verità.

Sul fronte dell'hotel, Hakan invia Sedat come finto cliente "difficile" per provocare Poyraz e sabotare l'attività. Zeynep arriva in struttura e dopo essersi confrontata con Gorkem, si confida con Poyraz su Haziran.

NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche