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Be My Sunshine

SERIE TV13 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 13 luglio in streaming

La puntata del 13 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 13 luglio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è andata in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 13 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Poyraz spinge Haziran ad accettare un nuovo lavoro e a lasciare l'isola. La ragazza scopre intanto che è stata Biricik a contattare Batu, mentre all'hotel Haziran deve gestire nuovi problemi dopo il licenziamento di due camerieri da parte di Gorkem.

Per convincere Zeynep che si trovano in Grecia, Gorkem e Haziran organizzano un sirtaki e inviano un video, Selma, però, finisce nell'inquadratura e Zeynep capisce l'inganno.

Haziran e Poyraz non vorrebbero separarsi, ma non lo ammettono e finiscono per litigare di nuovo. Alla sera dell'inaugurazione arrivano anche il sindaco Latif e Idil. Il mattino seguente, Selma, Melisa, Nehir, Alper e Sadik si organizzano per impedire la partenza di Haziran.

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