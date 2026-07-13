La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale del 13 luglio della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ) è andata in onda nel pomeriggio di Canale 5 ed è disponibile su Mediaset Infinity.

Poyraz spinge Haziran ad accettare un nuovo lavoro e a lasciare l'isola. La ragazza scopre intanto che è stata Biricik a contattare Batu, mentre all'hotel Haziran deve gestire nuovi problemi dopo il licenziamento di due camerieri da parte di Gorkem.

Per convincere Zeynep che si trovano in Grecia, Gorkem e Haziran organizzano un sirtaki e inviano un video, Selma, però, finisce nell'inquadratura e Zeynep capisce l'inganno.

Haziran e Poyraz non vorrebbero separarsi, ma non lo ammettono e finiscono per litigare di nuovo. Alla sera dell'inaugurazione arrivano anche il sindaco Latif e Idil. Il mattino seguente, Selma, Melisa, Nehir, Alper e Sadik si organizzano per impedire la partenza di Haziran.