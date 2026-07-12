La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda martedì 14 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Haziran decide di lasciare l'isola e tornare a Istanbul. Mentre sta partendo Poyraz corre al molo e le chiede di restare, giustificando il gesto come necessità per la gestione del boutique hotel.
Haziran accetta e decide di restare "per concludere il progetto". Entrambi provano qualcosa ma credono di non essere corrisposti. Idil boicotta l'apertura dell'hotel, pianificando un'infestazione di blatte. Proprio allora, a sorpresa, Zeynep sbarca sull'isola e trova Haziran a casa dell'odiata sorella, aggiungendo tensione a un equilibrio già fragile tra lavoro, segreti e attrazione mai dichiarata.
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