Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Ayca Aysin Turan (Haziran) e Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine.

Haziran decide di lasciare l'isola e tornare a Istanbul. Mentre sta partendo Poyraz corre al molo e le chiede di restare, giustificando il gesto come necessità per la gestione del boutique hotel.

Haziran accetta e decide di restare "per concludere il progetto". Entrambi provano qualcosa ma credono di non essere corrisposti. Idil boicotta l'apertura dell'hotel, pianificando un'infestazione di blatte. Proprio allora, a sorpresa, Zeynep sbarca sull'isola e trova Haziran a casa dell'odiata sorella, aggiungendo tensione a un equilibrio già fragile tra lavoro, segreti e attrazione mai dichiarata.