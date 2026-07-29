La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda giovedì 30 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Haziran vuole sorprendere Poyraz e si intrufola in casa di Aliye per cercare la ricetta del suo börek. Nel frattempo, Poyraz organizza il servizio fotografico a Zeynep.
Sadik e Gorkem si concedono qualche momento di relax, quando improvvisamente si ritrovano in casa Alper e Melisa. Batu viene portato via da suo padre sotto gli occhi di Idil, la quale chiede aiuto a Poyraz e Haziran per salvare il ragazzo.