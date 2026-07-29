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Be My Sunshine

SERIE TV29 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 30 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da giovedì 30 luglio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda giovedì 30 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 30 luglio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Haziran vuole sorprendere Poyraz e si intrufola in casa di Aliye per cercare la ricetta del suo börek. Nel frattempo, Poyraz organizza il servizio fotografico a Zeynep.

Sadik e Gorkem si concedono qualche momento di relax, quando improvvisamente si ritrovano in casa Alper e Melisa. Batu viene portato via da suo padre sotto gli occhi di Idil, la quale chiede aiuto a Poyraz e Haziran per salvare il ragazzo.

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