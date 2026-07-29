Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Haziran vuole sorprendere Poyraz e si intrufola in casa di Aliye per cercare la ricetta del suo börek. Nel frattempo, Poyraz organizza il servizio fotografico a Zeynep.

Sadik e Gorkem si concedono qualche momento di relax, quando improvvisamente si ritrovano in casa Alper e Melisa. Batu viene portato via da suo padre sotto gli occhi di Idil, la quale chiede aiuto a Poyraz e Haziran per salvare il ragazzo.