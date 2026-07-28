Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Biricik è su tutte le furie dopo aver scoperto il bacio tra Alper e Melisa e realizza che il ragazzo è innamorato di quest'ultima. Intanto Fatih, con l'aiuto di Latif, cerca di riconquistare Nehir regalandole una collana, ma la giovane la rifiuta. La ragazza teme che sua madre possa soffrire ancora.

Nel frattempo Haziran riceve una proposta di matrimonio da parte di Lutfiye e Okan, mentre Poyraz, lo scopre, reagisce con rabbia ma viene convinto da Haziran a non compromettere il loro piano.