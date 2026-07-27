La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda martedì 28 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Mentre Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati. Tutti sull'isola sono convinti che i due ragazzi si siano ormai lasciati eccetto Idil e Batu che restano diffidenti.
Durante un torneo di beach volley le due coppie si scontrano. Intanto Zeynep si imbatte in Lutfiye, una sua vecchia amica di gioventù tornata sull'isola.