Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Mentre Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati. Tutti sull'isola sono convinti che i due ragazzi si siano ormai lasciati eccetto Idil e Batu che restano diffidenti.

Durante un torneo di beach volley le due coppie si scontrano. Intanto Zeynep si imbatte in Lutfiye, una sua vecchia amica di gioventù tornata sull'isola.