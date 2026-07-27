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Be My Sunshine

SERIE TV27 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 28 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da martedì 28 luglio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda martedì 28 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 28 luglio

Alp Navruz (Poyraz), Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz), Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Mentre Poyraz e Haziran continuano a recitare la parte degli ex fidanzati. Tutti sull'isola sono convinti che i due ragazzi si siano ormai lasciati eccetto Idil e Batu che restano diffidenti.

Durante un torneo di beach volley le due coppie si scontrano. Intanto Zeynep si imbatte in Lutfiye, una sua vecchia amica di gioventù tornata sull'isola.

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