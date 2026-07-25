La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda lunedì 27 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Poyraz viene trattenuto alla centrale di polizia dopo il confronto violento con Batu, il quale si trova in ospedale ferito. Batu, però, decide di non sporgere denuncia e Poyraz viene rilasciato. Haziran vuole sapere il motivo della lite, ma lui sceglie di non rivelarle le parole offensive di Batu.
Nel frattempo, Haziran aiuta Batu a trovare un nuovo alloggio dopo essere stato cacciato dal boutique hotel, ma sull'isola non c'è posto. La ragazza decide, quindi, di ospitarlo nella propria stanza.
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