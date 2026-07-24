Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Be My Sunshine

SERIE TV24 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 25 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da sabato 25 luglio su Mediaset Infinity
Condividi:

La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda sabato 25 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Beril Pozam (Idil) in una scena di Be My Sunshine.
Beril Pozam (Idil) in una scena di Be My Sunshine.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 25 luglio

La serata di Haziran e Poyraz sulla spiaggia si conclude in modo inaspettato soprattutto per la ragazza. Il giorno dopo Poyraz deve consegnare dell'olio a una coppia dell'isola e Haziran lo accompagna.

Batu si presenta nell'ufficio del sindaco, gli comunica di essere figlio di una sua vecchia conoscenza e si offre per risolvere un problema dei cittadini. Infine, Gorkem crede che Selma e Fatih si piacciano mette in atto un piano per farli incontrare.

NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche