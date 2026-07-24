La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda sabato 25 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
La serata di Haziran e Poyraz sulla spiaggia si conclude in modo inaspettato soprattutto per la ragazza. Il giorno dopo Poyraz deve consegnare dell'olio a una coppia dell'isola e Haziran lo accompagna.
Batu si presenta nell'ufficio del sindaco, gli comunica di essere figlio di una sua vecchia conoscenza e si offre per risolvere un problema dei cittadini. Infine, Gorkem crede che Selma e Fatih si piacciano mette in atto un piano per farli incontrare.