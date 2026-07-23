La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda venerdì 24 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Batu si presenta alla festa di matrimonio e sconvolge gli equilibri appena raggiunti fra Poyraz e Haziran. Biricik alla festa si ubriaca, e quando torna a casa confessa a Melissa il suo amore per Alper.
Sadik ha iniziato una nuova attività: la Sadik Gourmet. Poyraz si mostra geloso per la presenza di Batu, ma Haziran lo rassicura.
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