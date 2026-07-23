Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 24 luglio

Batu si presenta alla festa di matrimonio e sconvolge gli equilibri appena raggiunti fra Poyraz e Haziran. Biricik alla festa si ubriaca, e quando torna a casa confessa a Melissa il suo amore per Alper.

Sadik ha iniziato una nuova attività: la Sadik Gourmet. Poyraz si mostra geloso per la presenza di Batu, ma Haziran lo rassicura.