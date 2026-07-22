La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Be My Sunshine: la trama del 22 luglio

Hakan viene arrestato e davanti alla prigione, Gorkem apprende che Haziran e Poyraz sono in ospedale. Idil cerca di prendersi cura di Poyraz, ma è sempre più convinta che, nonostante tutto, ha occhi solo per Haziran.

Nel frattempo, Biricik spiega ad Alper che anche Haziran ha agito in buona fede. Gorkem ha capito che Melisa è innamorata di Alper e decide di aiutarla a far emergere la sua personalità. Latif decide di accorciare i tempi e sposarsi al più presto con Zeynep, anche perchè quest'ultima crede che le loro figlie non accetteranno il matrimonio. Infine, un misterioso ricco cliente vuole prenotare la suite del boutique hotel, ma non gradisce il colore delle pareti. Poyraz e Haziran decidono di ridipingerle.