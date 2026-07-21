Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 22 luglio

Hakan viene arrestato e Gorkem viene a sapere che Haziran e Poyraz sono in ospedale. Qui Aliye e Zeynep si scontrano, mentre Selma, Melisa, Nehir e Alper cercano di farle calmare.

Nel frattempo, Idil si accorge che Poyraz ha occhi solo per Haziran, nonostante rimanga arrabbiato con lei. Biricik riesce a far riflettere Alper, convincendolo che anche Haziran ha sempre agito in buona fede. Gorkem ha intuito che Melisa prova sentimenti per Alper e decide di aiutarla a valorizzare la propria femminilità.