La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda mercoledì 22 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Hakan viene arrestato e Gorkem viene a sapere che Haziran e Poyraz sono in ospedale. Qui Aliye e Zeynep si scontrano, mentre Selma, Melisa, Nehir e Alper cercano di farle calmare.
Nel frattempo, Idil si accorge che Poyraz ha occhi solo per Haziran, nonostante rimanga arrabbiato con lei. Biricik riesce a far riflettere Alper, convincendolo che anche Haziran ha sempre agito in buona fede. Gorkem ha intuito che Melisa prova sentimenti per Alper e decide di aiutarla a valorizzare la propria femminilità.
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