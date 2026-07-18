La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Alper aveva fatto una promessa a Melisa e questo crea difficoltà nel fidanzamento tra lui e Biricik. Poyraz scopre dove si nasconde il cliente che ha istigato una lite e diffuso il video su internet per rovinare la reputazione del boutique hotel, ma non riesce a risalire al mandante.

Poyraz e Haziran sono sempre più innamorati, ma Aliyse vuole ostacolarli e avverte la ragazza che suo nipote non la perdonerà mai completamente.

Haziran decide quindi di allontanarsi prima che Poyraz le possa dare un regalo.