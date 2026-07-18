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Be My Sunshine

SERIE TV18 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 18 luglio in streaming

La puntata del 18 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata numero 19 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda sabato 18 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 18 luglio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my sunshine

Alper aveva fatto una promessa a Melisa e questo crea difficoltà nel fidanzamento tra lui e Biricik. Poyraz scopre dove si nasconde il cliente che ha istigato una lite e diffuso il video su internet per rovinare la reputazione del boutique hotel, ma non riesce a risalire al mandante.

Poyraz e Haziran sono sempre più innamorati, ma Aliyse vuole ostacolarli e avverte la ragazza che suo nipote non la perdonerà mai completamente.

Haziran decide quindi di allontanarsi prima che Poyraz le possa dare un regalo.

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