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Be My Sunshine

SERIE TV17 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni della puntata del 18 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da sabato 18 luglio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda sabato 18 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 18 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my sunshine

Haziran e Poyraz sono sempre più affiatati e innamorati, ma nonna Aliyse si mette di mezzo e avverte Haziran che Poyraz non perdonerà mai tutti i guai che Harziran gli ha causato. Haziran si allontana prima che Poyraz le possa dare un regalo.

Dopo la rottura con Haziran, Poyraz cambia atteggiamento e Haziran resta spiazzata. Alper e Biricik hanno una brutta discussione.

Nel frattempo, l'arrivo di Sena, amica di Haziran e Biricik, sconvolge gli equilibri e alimenta la gelosia di Haziran.

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