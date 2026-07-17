La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda sabato 18 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Haziran e Poyraz sono sempre più affiatati e innamorati, ma nonna Aliyse si mette di mezzo e avverte Haziran che Poyraz non perdonerà mai tutti i guai che Harziran gli ha causato. Haziran si allontana prima che Poyraz le possa dare un regalo.
Dopo la rottura con Haziran, Poyraz cambia atteggiamento e Haziran resta spiazzata. Alper e Biricik hanno una brutta discussione.
Nel frattempo, l'arrivo di Sena, amica di Haziran e Biricik, sconvolge gli equilibri e alimenta la gelosia di Haziran.
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