Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Haziran e Poyraz sono sempre più affiatati e innamorati, ma nonna Aliyse si mette di mezzo e avverte Haziran che Poyraz non perdonerà mai tutti i guai che Harziran gli ha causato. Haziran si allontana prima che Poyraz le possa dare un regalo.

Dopo la rottura con Haziran, Poyraz cambia atteggiamento e Haziran resta spiazzata. Alper e Biricik hanno una brutta discussione.

Nel frattempo, l'arrivo di Sena, amica di Haziran e Biricik, sconvolge gli equilibri e alimenta la gelosia di Haziran.