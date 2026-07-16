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Be My Sunshine

SERIE TV16 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 16 luglio in streaming

La puntata del 16 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 16 luglio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity va in onda giovedì 16 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 16 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine.

Poyraz e Haziran ultimano i preparativi per il concerto d'inaugurazione del boutique hotel, improvvisamente emerge un imprevisto serio: il chitarrista della band accusa un malore.

Fortunatamente interviene un sostituto inatteso che prende la chitarra e affianca Buray, consentendo alla serata di proseguire come da programma. Il pubblico assiste a un set diverso dal previsto, salvato da un ingresso a sorpresa. Infine, durante l'evento arriva anche un'ulteriore sorpresa: la nonna di Poyraz.

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