Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 17 luglio

Gorkem si avvicina a Selma e Zeynep è sempre più invidiosa della loro amicizia. Sedat aggredisce verbalmente Nehir e litiga con Poyraz costringendo il ragazzo a cacciarlo dall'hotel.

Hakan riprende tutto, per usare in seguito il video contro il suo amico. Haziran chiede a Melisa se fra Idil e Poyraz ci sia mai stato qualcosa, la ragazza risponde che sono sempre stati solo amici, come lei e Alper.

Poyraz propone di festeggiare il compleanno di Alper al boutique hotel, nonna Aliye invece insiste perchè facciano un campeggio fra amici.