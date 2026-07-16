La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda venerdì 17 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Gorkem si avvicina a Selma e Zeynep è sempre più invidiosa della loro amicizia. Sedat aggredisce verbalmente Nehir e litiga con Poyraz costringendo il ragazzo a cacciarlo dall'hotel.
Hakan riprende tutto, per usare in seguito il video contro il suo amico. Haziran chiede a Melisa se fra Idil e Poyraz ci sia mai stato qualcosa, la ragazza risponde che sono sempre stati solo amici, come lei e Alper.
Poyraz propone di festeggiare il compleanno di Alper al boutique hotel, nonna Aliye invece insiste perchè facciano un campeggio fra amici.
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