Idil si è pentita di aver ostacolato Poyraz e Haziran ad ottenere la licenza per l'apertura del boutique hotel. Decide quindi di sistemare la situazione.

Nel frattempo, Gorkem è triste per la lite con Zeynep e cerca conforto in Selma, mentre Haziran non riesce a nascondere a Biricik la sua paura. Crede, infatti, che tra Poyraz e Idil ci sia del tenero.