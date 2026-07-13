La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda mercoledì 15 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Idil si è pentita di aver ostacolato Poyraz e Haziran ad ottenere la licenza per l'apertura del boutique hotel. Decide quindi di sistemare la situazione.
Nel frattempo, Gorkem è triste per la lite con Zeynep e cerca conforto in Selma, mentre Haziran non riesce a nascondere a Biricik la sua paura. Crede, infatti, che tra Poyraz e Idil ci sia del tenero.