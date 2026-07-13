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Be My Sunshine

SERIE TV14 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 15 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da mercoledì 15 luglio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda mercoledì 15 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 15 luglio

Ayça Ayşin Turan (Haziran) e Beril Pozam (İdil) in una scena di Be my sunshine
Ayça Ayşin Turan (Haziran) e Beril Pozam (İdil) in una scena di Be my sunshine

Idil si è pentita di aver ostacolato Poyraz e Haziran ad ottenere la licenza per l'apertura del boutique hotel. Decide quindi di sistemare la situazione.

Nel frattempo, Gorkem è triste per la lite con Zeynep e cerca conforto in Selma, mentre Haziran non riesce a nascondere a Biricik la sua paura. Crede, infatti, che tra Poyraz e Idil ci sia del tenero.

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