Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Poyraz rivela ad Haziran di aver realizzato un servizio fotografico a Zeynep per una rivista di moda importante. La donna però si era rivolta a lui in maniera molto fredda. Haziran, dal canto suo, riferisce di essere stata trattata malamente da Aliye.

Il motivo di questi comportamenti da parte di Zeynep e Aliye è che entrambe non sono convinte della loro relazione. Infine, Biricik e Melisa si affrontano in un acceso confronto che ha al centro Alper.