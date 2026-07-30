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Be My Sunshine

SERIE TV30 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni del 31 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, disponibile da venerdì 31 luglio su Mediaset Infinity
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda venerdì 31 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 31 luglio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be my Sunshine

Poyraz rivela ad Haziran di aver realizzato un servizio fotografico a Zeynep per una rivista di moda importante. La donna però si era rivolta a lui in maniera molto fredda. Haziran, dal canto suo, riferisce di essere stata trattata malamente da Aliye.

Il motivo di questi comportamenti da parte di Zeynep e Aliye è che entrambe non sono convinte della loro relazione. Infine, Biricik e Melisa si affrontano in un acceso confronto che ha al centro Alper.

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