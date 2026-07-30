La puntata numero 43 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda giovedì 30 luglio su Canale 5.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Haziran e Poyraz hanno scoperto che Aliye e Zeynep hanno tramato alle loro spalle per farli allontanare, decidono, quindi, di sposarsi senza avvisarle. Quando le due si accorgono della cerimonia di nozze, si sentono male entrambe e vengono portate in ospedale.
La cerimonia viene quindi interrotta. Nel frattempo Biricik compra la pasticceria di Melisa.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google