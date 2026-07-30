La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Haziran e Poyraz hanno scoperto che Aliye e Zeynep hanno tramato alle loro spalle per farli allontanare, decidono, quindi, di sposarsi senza avvisarle. Quando le due si accorgono della cerimonia di nozze, si sentono male entrambe e vengono portate in ospedale.

La cerimonia viene quindi interrotta. Nel frattempo Biricik compra la pasticceria di Melisa.