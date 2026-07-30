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Be My Sunshine

SERIE TV30 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 30 luglio in streaming

La puntata del 30 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata numero 43 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda giovedì 30 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 30 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Haziran e Poyraz hanno scoperto che Aliye e Zeynep hanno tramato alle loro spalle per farli allontanare, decidono, quindi, di sposarsi senza avvisarle. Quando le due si accorgono della cerimonia di nozze, si sentono male entrambe e vengono portate in ospedale.

La cerimonia viene quindi interrotta. Nel frattempo Biricik compra la pasticceria di Melisa.

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