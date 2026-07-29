Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

Be My Sunshine

SERIE TV29 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 29 luglio in streaming

La puntata del 29 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
Condividi:

La puntata numero 41 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda mercoledì 29 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 29 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Poyraz e Haziran proseguono con il loro piano: fingono di essersi lasciati per smascherare Batu e Idil che, dal canto loro, tentano di capire se si sono lasciati davvero.

Fatih e Latif fanno il possibile perché Zeynep torni sui suoi passi e Nehir sia più accomodante. Infine, Biricik è arrabbiata con Alper e Melisa per quello che hanno fatto alle sue spalle.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche