La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Poyraz e Haziran proseguono con il loro piano: fingono di essersi lasciati per smascherare Batu e Idil che, dal canto loro, tentano di capire se si sono lasciati davvero.

Fatih e Latif fanno il possibile perché Zeynep torni sui suoi passi e Nehir sia più accomodante. Infine, Biricik è arrabbiata con Alper e Melisa per quello che hanno fatto alle sue spalle.