La puntata numero 39 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda martedì 28 luglio su Canale 5.
La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Durante la fiera di beneficenza, Poyraz si preoccupa per Idil, in quanto ha saputo dal suo medico che non sta andando in ospedale per la terapia. Haziran riceve una lettera anonima sul passato di Poyraz: lui le racconta di essere stato in riformatorio a 13 anni per essersi preso la colpa di aver pugnalato il compagno di sua madre.
La confessione rafforza il loro rapporto. Poyraz scopre che è stato Batu a mandare la lettera e lo affronta, Haziran tenta di fermarlo, e poi sopraggiunge Idil, che dichiara apertamente di essere da sempre innamorata di Poyraz.
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