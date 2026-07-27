La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Poyraz e Haziran trascorrono insieme il loro primo giorno come coppia e scoprono che Batu non ha lasciato l'isola.

Batu non torna ad Istanbul perché é scappato dalla sua famiglia e si sta nascondendo sull'isola. Si presenta a casa di Aliye per parlarle del suo progetto ma le mette qualcosa nel caffé che la fa addormentare.

Poyraz, Haziran, Mert, Burak e Nehir passano la giornata con Aliye a preparare le decorazioni dei portachiavi che venderanno alla fiera. Infine, Poyraz porta Haziran a cena fuori ma i suoi piani vengono rovinati da Batu, che si presenta al ristorante insieme a Idil e irrita Poyraz.