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Be My Sunshine

SERIE TV27 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 27 luglio in streaming

La puntata del 27 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata numero 37 della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity è andata in onda lunedì 27 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i giorni alle 14:45 e il weekend alle 14:15 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 27 luglio

Ipek Tenolcay (Zeynep) in una scena di Be My Sunshine.
Ipek Tenolcay (Zeynep) in una scena di Be My Sunshine.

Poyraz e Haziran trascorrono insieme il loro primo giorno come coppia e scoprono che Batu non ha lasciato l'isola.

Batu non torna ad Istanbul perché é scappato dalla sua famiglia e si sta nascondendo sull'isola. Si presenta a casa di Aliye per parlarle del suo progetto ma le mette qualcosa nel caffé che la fa addormentare.

Poyraz, Haziran, Mert, Burak e Nehir passano la giornata con Aliye a preparare le decorazioni dei portachiavi che venderanno alla fiera. Infine, Poyraz porta Haziran a cena fuori ma i suoi piani vengono rovinati da Batu, che si presenta al ristorante insieme a Idil e irrita Poyraz.

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