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Be My Sunshine

SERIE TV12 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 12 luglio in streaming

La puntata del 12 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 12 luglio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) disponibile su Mediaset Infinity, va in onda domenica 12 luglio su Canale 5.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda ogni weekend alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Be My Sunshine: la trama del 12 luglio

Un acceso litigio manda all'aria i preparativi per il fidanzamento di Eylul e Adar. Su richiesta di Haziran, Poyraz prova a far ragionare il ragazzo, ma il tentativo fallisce e provoca un nuovo scontro con Haziran.

Nel frattempo, i lavori all'hotel sono ormai conclusi e l'inaugurazione si avvicina. Biricik, confusa dal comportamento altalenante di Alper, si confida con Melisa senza trovare il sostegno sperato. Grazie ad Haziran, Poyraz comprende che dietro le reazioni di Eylul si nasconde il timore di essere abbandonata. Questa rivelazione permette di ricucire i rapporti e di rimettere in piedi la festa di fidanzamento.

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