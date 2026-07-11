La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda ogni weekend alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

La puntata integrale dell'11 luglio della serie turca Be My Sunshine ( Ada Masali ), andata in onda sabato 11 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity.

Haziran si reca a casa di Poyraz il quale le prepara un menemen, poi torna a casa e costruisce un acchiappasogni che regala a Poyraz per sua nonna.

Successivamente Haziran si reca alla pasticceria di Melisa insieme a Gorkem e Biricik per fare di nascosto delle foto e convincere la madre del fatto che si trovi in un'isola greca. Nehir nel frattempo non si arrende: vuole far scattare la passione fra i due, tanto che tenderà loro un tranello e li costringerà ad incontrarsi nella città antica.

Infine, Alper ascolta involontariamente Biricik che pianifica di mettersi con lui per vivere un amore estivo e poi lasciarlo una volta risalita sullo yacht del padre.