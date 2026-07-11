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Be My Sunshine

SERIE TV11 luglio 2026

Be My Sunshine, la puntata dell'11 luglio in streaming

La puntata dell'11 luglio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale dell'11 luglio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali), andata in onda sabato 11 luglio su Canale 5, è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda ogni weekend alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama dell'11 luglio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be My Sunshine

Haziran si reca a casa di Poyraz il quale le prepara un menemen, poi torna a casa e costruisce un acchiappasogni che regala a Poyraz per sua nonna.

Successivamente Haziran si reca alla pasticceria di Melisa insieme a Gorkem e Biricik per fare di nascosto delle foto e convincere la madre del fatto che si trovi in un'isola greca. Nehir nel frattempo non si arrende: vuole far scattare la passione fra i due, tanto che tenderà loro un tranello e li costringerà ad incontrarsi nella città antica.

Infine, Alper ascolta involontariamente Biricik che pianifica di mettersi con lui per vivere un amore estivo e poi lasciarlo una volta risalita sullo yacht del padre.

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