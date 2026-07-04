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Be My Sunshine

SERIE TV05 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni della puntata dell'11 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, in onda sabato 11 luglio su Canale 5
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda sabato 11 luglio su Canala 5.

Be My Sunshine va in onda ogni weekend alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede l'11 luglio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

Haziran costruisce un acchiappasogni, che regala a Poyraz per sua nonna malata. Con questo gesto, la ragazza spera di stare vicino alla persona a cui Poyraz tiene di più.

Idil cercherà di convincere Poyraz a non appenderlo, ma lui glielo impedirà.

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