La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda tutti i weekend alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Haziran è una giovane donna in carriera che ama la vita di città e brama una posizione nella nuova sede di Tokyo. Pur di ottenere il trasferimento in Giappone, accetta un ultimo incarico: recarsi su un'isola del Mar Egeo per trovare il modo di far chiudere il frantoio di Poyraz, un testardo isolano che non ha intenzione di vendere il suo terreno per far spazio alla costruzione di un resort.

Haziran si finge turista per entrare nel frantoio dove scoprirà che l'attività è in perdita e Poyraz ha ipotecato il terreno per ottenere un prestito dalla banca. Comunicate queste informazioni al suo capo, Haziran è pronta a lasciare l'isola, quando viene fermata dalla zia Selma.

Per colpa di questo contrattempo, Haziran e la collega Biricik perdono l'ultimo traghetto e sono costrette a rimanere sull'isola, proprio la notte di una fiera di paese dove incontrerà di nuovo Poyraz.

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