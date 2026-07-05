La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz va in onda ogni weekend alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity .

Poyraz e Haziran iniziano la loro collaborazione per ristrutturare il vecchio resort e trasformarlo in un boutique hotel. Devono però fare i conti con le voci che circolano sull'isola dopo il fugace bacio che c'è stato tra loro durante la maratona di danze tradizionali.

Sono ormai tutti convinti che tra loro si sia accesa la scintilla dell'amore. Le voci sono così insistenti che Poyraz è costretto a smentirle dicendo chiaramente a tutti in piazza che tra lui e Haziran non c'è assolutamente niente.

Questo chiarimento però non convince Idil che fa di tutto per scoraggiare Haziran dal rimanere sull'isola per di avere Poyraz tutto per sé.