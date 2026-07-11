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Be My Sunshine

SERIE TV11 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni della puntata del 12 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, in onda domenica 12 luglio su Canale 5
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda domenica 12 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda il weekend alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 12 luglio

Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine
Alp Navruz (Poyraz) in una scena di Be My Sunshine

I preparativi per la festa di fidanzamento di Eylul e Adar si bloccano dopo un duro litigio. Haziran chiede a Poyraz di intervenire con Adar, ma il confronto sortisce l'effetto opposto: lui rivendica la propria libertà e l'evento salta.

Haziran e Poyraz si scontrano di nuovo. Nel frattempo, l'hotel è quasi pronto all'apertura. Biricik, disorientata dal comportamento di Alper, cerca consigli da Melisa senza trovare risposte. Haziran spiega a Poyraz che le reazioni di Eylul nascono dalla paura dell'abbandono.

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