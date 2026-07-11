La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda domenica 12 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda il weekend alle 14.10 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
I preparativi per la festa di fidanzamento di Eylul e Adar si bloccano dopo un duro litigio. Haziran chiede a Poyraz di intervenire con Adar, ma il confronto sortisce l'effetto opposto: lui rivendica la propria libertà e l'evento salta.
Haziran e Poyraz si scontrano di nuovo. Nel frattempo, l'hotel è quasi pronto all'apertura. Biricik, disorientata dal comportamento di Alper, cerca consigli da Melisa senza trovare risposte. Haziran spiega a Poyraz che le reazioni di Eylul nascono dalla paura dell'abbandono.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google