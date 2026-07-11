Poyraz, pur provando qualcosa per Haziran, la invita ad accettare un lavoro e lasciare l'isola. La ragazza preoccupata scopre, inoltre, che a chiamare Batu è stata Biricik.

Nel frattempo, Gorkem, consulente di stile per Selma, licenzia due camerieri per incompetenza e avvisa Haziran, che deve correre ai ripari. Idil alza la pressione: minaccia un'ispezione e contesta la copertura fornita da Hakan. Per convincere Zeynep che si trovano in Grecia, Gorkem e Haziran organizzano un sirtaki e inviano un video.