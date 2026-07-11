La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda lunedì 13 luglio su Canale 5.
Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.
Poyraz, pur provando qualcosa per Haziran, la invita ad accettare un lavoro e lasciare l'isola. La ragazza preoccupata scopre, inoltre, che a chiamare Batu è stata Biricik.
Nel frattempo, Gorkem, consulente di stile per Selma, licenzia due camerieri per incompetenza e avvisa Haziran, che deve correre ai ripari. Idil alza la pressione: minaccia un'ispezione e contesta la copertura fornita da Hakan. Per convincere Zeynep che si trovano in Grecia, Gorkem e Haziran organizzano un sirtaki e inviano un video.
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