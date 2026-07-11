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Be My Sunshine

SERIE TV12 luglio 2026

Be My Sunshine, le anticipazioni della puntata del 13 luglio

Ecco cosa succederà nell'episodio della nuova serie turca Be My Sunshine, in onda lunedì 13 luglio su Canale 5
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La nuova puntata di Be My Sunshine (Ada Masali), la nuova serie turca disponibile in streaming in esclusiva su Mediaset Infinity, va in onda lunedì 13 luglio su Canale 5.

Be My Sunshine va in onda da lunedì a venerdì alle 14:45 su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine, anticipazioni: cosa succede il 13 luglio

Haziran (Ayça Ayşin Turan) in una scena di Be My Sunshine
Haziran (Ayça Ayşin Turan) in una scena di Be My Sunshine

Poyraz, pur provando qualcosa per Haziran, la invita ad accettare un lavoro e lasciare l'isola. La ragazza preoccupata scopre, inoltre, che a chiamare Batu è stata Biricik.

Nel frattempo, Gorkem, consulente di stile per Selma, licenzia due camerieri per incompetenza e avvisa Haziran, che deve correre ai ripari. Idil alza la pressione: minaccia un'ispezione e contesta la copertura fornita da Hakan. Per convincere Zeynep che si trovano in Grecia, Gorkem e Haziran organizzano un sirtaki e inviano un video.

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