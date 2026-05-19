Durante la finale del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini riceve l'emozionante sorpresa della sorella Elisabetta nel salone della Casa.

Ilary Blasi chiama Alessandra nella Nuvola dove la concorrente racconta tutto il suo percorso al GF Vip: "L'ho vissuta pienamente. Ho fatto tutto, come sono io. Mi sono divertita e ho trovato persone stupende. I miei figli non conoscono questa Alessandra".

"A casa sono per equilibrare le cose. Qua è come una comitiva, sono tornata indietro nel tempo", aggiunge la vip.