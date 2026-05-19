Batu e Idil cercano di capire se la Poyraz e Haziran si siano davvero lasciati e, soprattutto, quale sia il motivo della rottura.

Nel frattempo, Fatih e Latif collaborano per convincere Zeynep a cambiare idea e rendere Nehir più disponibile e meno rigida.

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