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Be My Sunshine

SERIE TV20 maggio 2026

Be My Sunshine, la puntata del 20 maggio in streaming

La puntata del 20 maggio di Be My Sunshine, la nuova serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
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La puntata integrale del 20 maggio della serie turca Be My Sunshine (Ada Masali) è disponibile su Mediaset Infinity.

La serie turca con Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Be My Sunshine: la trama del 20 maggio

Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine
Ayca Aysin Turan (Haziran) in una scena di Be my Sunshine

Batu e Idil cercano di capire se la Poyraz e Haziran si siano davvero lasciati e, soprattutto, quale sia il motivo della rottura.

Nel frattempo, Fatih e Latif collaborano per convincere Zeynep a cambiare idea e rendere Nehir più disponibile e meno rigida.

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