Nel corso della finale del 19 maggio del Grande Fratello Vip, Antonella Elia rivede l'ex compagno Pietro Delle Piane. La loro storia d'amore è finita lo scorso ottobre.
In un loro primo confronto nella Casa, la distanza tra Antonella e Pietro sembrava essere incolmabile.
Pietro Delle Piane fa una sorpresa ad Antonella e desidera comunicarle tutto il suo sostegno e affetto: “Hai fatto un Grande Fratello strepitoso. Tu non sei grande d'età, sei una grande donna".
“Sei diverso. Sei strano. Sei dimagrito”, sono i primi commenti di Antonella sull'ex compagno. "Quando tu piangevi, io piangevo con te. Perché ce l’hai con me?”, chiede Pietro.
Pietro Delle Piane propone ad Antonella di vedersi al termine del reality: “Antonella, io ti sento. Sento che tu senti quello che sento io. Dopo che fai? Possiamo andare a casa a parlare”.
“Non mi freghi. Io ho sempre la sensazione che tu mi voglia fregare”, replica Antonella che non sembra essere convinta della proposta di Pietro.
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