Nel corso della finale del 19 maggio del Grande Fratello Vip, Antonella Elia rivede l'ex compagno Pietro Delle Piane. La loro storia d'amore è finita lo scorso ottobre.

In un loro primo confronto nella Casa, la distanza tra Antonella e Pietro sembrava essere incolmabile.

Pietro Delle Piane fa una sorpresa ad Antonella e desidera comunicarle tutto il suo sostegno e affetto: “Hai fatto un Grande Fratello strepitoso. Tu non sei grande d'età, sei una grande donna".