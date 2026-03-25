Pietro Delle Piane prosegue: "Io sono rimasto malissimo per le cose che ha detto su di me, mi è dispiaciuto come hai parlato del nostro rapporto definendoli una fiction, finto. Io e te non ci siamo mai amati davvero?". Antonella Elia risponde: "È stato un innamoramento però poi non siamo mai riusciti a costruire qualcosa di vero e di profondo. Non c'erano proprio le basi. Mi ricordo le cose brutte, con te ci si diverte parecchio ma purtroppo si soffre anche molto". La showgirl non riesce a trattenere le lacrime quando Ilary Blasi le chiede se è ancora innamorata dell'ex compagno: "Probabilmente sono ancora innamorata, però ho deciso fermamente di staccarmi".

"Ma non hai detto che non saresti mai venuto qua? - esordisce la showgirl quando rivede l'ex all'interno della Casa. "Neanche io sarei voluto venire qui", risponde Pietro. " Mi dispiace umiliarti trattandoti così freddamente, perché io ti voglio bene ", replica Antonella.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia

Nel corso della settimana precedente la puntata del Grande Fratello Vip del 24 marzo, Antonella Elia si era commossa nella Mystery Room raccontando la fine della sua storia d'amore con Pietro Delle Piane dopo un'accesa discussione che si era innescata in merito a un like che l'uomo aveva lasciato ad Adriana Volpe.

Durante il confronto con Adriana, Antonella aveva dichiarato: "Mi ha dato fastidio che le abbia fatto gli auguri". Adriana aveva raccontato: "Pietro è stato l'unico che è riuscito a tirare fuori il meglio di lei", rivelando che l'uomo l'avrebbe chiamata per chiederle dei consigli.

Antonella si era recata in Mystery dove, commossa, si era aperta sulla sua solitudine: "Mi sento sola. A parte gli amici, non ho tutti questi punti di riferimento. Il destino ha voluto che io vivessi in questo deserto. Ci sono abituata fin da piccola, sembra incolmabile, però se ti impegni riesci. Non amo molto me stessa".

Sulla storia con Pietro Delle Piane, la showgirl aveva spiegato: "La mia decisione di troncare è stata motivata e purtroppo mi vengono solo in mente le cose brutte. Ho questo difetto, non riesco a ricordare le cose belle perché quelle brutte pigliano il sopravvento".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE