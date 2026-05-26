La puntata di Racconto di una notte, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Burak Deniz (Mahir) e Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza), andata in onda martedì 26 maggio è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 26 maggio di Racconto di una notte.
Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi di Racconto di una notte saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Con l’aiuto di Salih, Mahir riesce a organizzare la fuga di Sila, ottenendo passaporto e biglietto aereo.
Tuttavia, a differenza del piano iniziale, non coinvolge Rasit, che sembra averlo abbandonato proprio nel momento del bisogno. Mahir, quindi, non sa più se può fidarsi del suo mentore.
Intanto Rasit tiene ancora Kursat prigioniero, ingannando Ezra e facendole credere che il figlio sia fuggito nei Paesi Bassi.
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