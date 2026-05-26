Gabriela Chieffo, il video del pancione e Giuseppe Ferrara: "Meravigliosi amori miei"

Gabriela Chieffo pubblica sui social un video in dolce attesa insieme al marito Giuseppe Ferrara, accompagnato dalla frase "Meravigliosi amori miei". La coppia, diventata nota con la partecipazione a Temptation Island, aspetta un maschietto che si chiamerà Carmine.

Nel video, Giuseppe applica piccoli adesivi brillanti a forma di cuore sul pancione di lei. Poi lui si piega in avanti per baciare con affetto la pancia della compagna.

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara fanno coppia da circa nove anni. Si sono conosciuti giovanissimi, quando lei aveva 12 anni e lui 16, e nel luglio del 2025 sono convolati a nozze. Il loro nome è legato alla partecipazione a Temptation Island nel 2023.

L'annuncio che sarebbero diventati genitori era arrivato a Verissimo. "Presto saremo in tre. Lo desideravo tantissimo. Mi sono sempre sentita un po' mamma. Non volevo però fare il test, avevo paura fosse negativo", aveva raccontato Gabriela Chieffo.



Nel video sotto, i momenti salienti dell'intervista di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara a Verissimo.