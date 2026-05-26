Fabio Fognini, la festa di compleanno insieme alla sorella: "Doppietta"

Fabio Fognini festeggia il compleanno insieme alla sorella Fulvia. I due fratelli condividono lo stesso giorno di nascita, il 24 maggio. Nello scatto pubblicato sui social, Fabio e Fulvia Fognini sono davanti alle loro torte: "Doppietta Fognini! Ti voglio bene sorellina", scrive l'ex tennista.

Per Fabio Fognini, questo compleanno arriva in una fase nuova della sua vita. Dopo aver annunciato il ritiro dal tennis a Wimbledon, a seguito della sconfitta al primo turno contro Carlos Alcaraz, l'ex tennista ha aperto un nuovo capitolo.

A Verissimo aveva raccontato: "Erano anni che combattevo contro me stesso. Ho vissuto 3 o 4 anni molto difficili. Ho avuto parecchi infortuni e con l'età il recupero diventa più difficile". Ripensando al suo percorso nel tennis, Fognini aveva aggiunto: "Il tennis l'ho amato e l'ho odiato. È stato un bellissimo percorso che rifarei". Oggi, però, l'ex tennista assicura di stare bene: "Non mi manca, sono sincero".