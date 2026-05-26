Samantha De Grenet festeggia il compleanno della mamma Gabriella e condivide su Instagram una dedica e alcuni scatti: madre e figlia sono davanti alla torta nel momento dello spegnimento della candelina, circondate dall'affetto dei familiari.
"Oggi festeggiare gli 86 anni della mia mamma e mi rendo conto essere un privilegio immenso", scrive Samantha De Grenet nella didascalia del post. "Guardarla sorridere, emozionarsi davanti a una torta, sentire ancora la sua presenza accanto a me è qualcosa che mi riempie il cuore di gratitudine", aggiunge.
La showgirl, però, non nasconde il timore del tempo che passa: "Eppure, in giorni come questi, insieme alla felicità arriva anche un velo di malinconia perché purtroppo il tempo corre troppo veloce. Ci accorgiamo sempre di più di quanto siano preziosi i momenti semplici, gli abbracci, le risate, gli sguardi condivisi".
"Oggi però scelgo di fermarmi qui: nella fortuna di poterle dire ancora buon compleanno mamma, ti voglio un mondo di bene. E questa è certamente una delle cose più belle della vita", conclude Samantha De Grenet.
Ospite a Verissimo, la showgirl aveva ricevuto un videomessaggio a sorpresa della mamma e del papà Mario De Grenet: "Nostra figlia è eccezionale. In famiglia sono in quattro e si amano alla follia", aveva detto il padre, riferendosi al marito della showgirl, Luca Barbato, al loro figlio Brando e al cane Bdog, scomparso poi a giugno 2025.
Visibilmente commossa, Samantha De Grenet aveva commentato: "È un momento delicato per me. Questo è un video molto importante. Sono le due persone - oltre a mio figlio, alla mia famiglia - che amo più al mondo. Non sono più dei giovanotti e mia mamma sta un po' così così".