Samantha De Grenet festeggia il compleanno della mamma Gabriella e condivide su Instagram una dedica e alcuni scatti: madre e figlia sono davanti alla torta nel momento dello spegnimento della candelina, circondate dall'affetto dei familiari.

Ospite a Verissimo, la showgirl aveva ricevuto un videomessaggio a sorpresa della mamma e del papà Mario De Grenet: "Nostra figlia è eccezionale. In famiglia sono in quattro e si amano alla follia", aveva detto il padre, riferendosi al marito della showgirl, Luca Barbato, al loro figlio Brando e al cane Bdog, scomparso poi a giugno 2025.

Visibilmente commossa, Samantha De Grenet aveva commentato: "È un momento delicato per me. Questo è un video molto importante. Sono le due persone - oltre a mio figlio, alla mia famiglia - che amo più al mondo. Non sono più dei giovanotti e mia mamma sta un po' così così".