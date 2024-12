Samantha de Grenet, ospite a Verissimo insieme all'amica Elenoire Casalegno, si è commossa per la sorpresa della mamma e del papà: "È un momento delicato per me"

Samantha de Grenet si è commossa a Verissimo per il videomessaggio dei genitori Mario de Grenet e Gabriella Marina. "Ciao Samy. Siete bellissime tutte e due. Siate sempre amiche come lo siete adesso", ha detto la mamma della showgirl, 54 anni, riferendosi anche a Elenoire Casalegno, 48 anni, ospite insieme alla figlia.

"Nostra figlia è eccezionale. In famiglia sono in quattro e si amano alla follia", ha aggiunto il papà della showgirl, riferendosi al marito della figlia, Luca Barbato, al loro figlio Brando e al cane Bdog.

"È un momento delicato per me. Questo è un video molto importante. Sono le due persone - oltre a mio figlio, alla mia famiglia - che amo più al mondo. Non sono più dei giovanotti e mia mamma sta un po' così così", ha spiegato Samantha de Grenet in lacrime.