Edoardo Stoppa e Juliana Moreira puliscono la spiaggia insieme ai figli: "Ognuno di noi può fare la sua parte"

Da sempre attenti alle tematiche ambientali, anche in vacanza Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa sensibilizzano i fan riguardo la salvaguardia della natura. In un video pubblicato su Instagram, si vede la coppia pulire una spiaggia della Thailandia - Paese dove stanno trascorrendo le vacanze estive - insieme ai figli, Lua Sophie, 14 anni, e Sol Gabriel, 9 anni ad agosto.

"Per noi è stato un pomeriggio super divertente - si legge nella didascalia della clip condivisa sui social in cui si vede la famiglia raccogliere dalla spiaggia dei rifiuti - Abbiamo unito l’utile al dilettevole: abbiamo pulito la nostra spiaggia, abbiamo fatto qualcosa per il pianeta, abbiamo fatto qualcosa di educativo e ci siamo divertiti in famiglia. Da rifare e… se avete voglia, da imitare o almeno consigliare! Perché ognuno di noi può fare la sua parte".

Prima di partire per le vacanze, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa hanno celebrato un traguardo importante per la loro primogenita Lua Sophie Stoppa Moreira, che ha ufficialmente concluso le scuole medie all'American School of Milan (ASM). Durante la cerimonia di fine anno, Lua ha ricevuto due riconoscimenti speciali che hanno commosso i genitori: un premio per la matematica e un President’s Award per il suo spirito collaborativo e il suo ruolo di riferimento tra i compagni.

Juliana Moreira e l'amore per Edoardo Stoppa raccontato a Verissimo

Juliana ed Edoardo sono insieme dal 2007. Dopo la nascita di Lua, nel 2016 è arrivato il secondogenito Sol Gabriel. La coppia si è sposata con rito civile il 10 novembre 2017 a Milano. Ospiti a Verissimo, la showgirl aveva raccontato del loro amore: "Edo è speciale, l'ho scelto per questo. Per il primo bacio però l'ho fatto aspettare tantissimo. Gliel'ho dato quando, dopo un periodo in cui lui era in Spagna e ci sentivamo sempre al telefono, ci siamo visti al suo ritorno".