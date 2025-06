Juliana Moreira, la figlia Lua “si diploma” alle scuole medie

Instagram: @julianamoreiraofficial

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa condividono sui social un traguardo importante per la loro primogenita Lua Sophie Stoppa Moreira, che ha ufficialmente concluso le scuole medie all'American School of Milan (ASM).

Durante la cerimonia di fine anno, Lua ha ricevuto due riconoscimenti speciali che hanno commosso mamma Juliana: un premio per la matematica e un President’s Award per il suo spirito collaborativo e il suo ruolo di riferimento tra i compagni.

Nel discorso di premiazione per la matematica, l'insegnante spiega: "Questi studenti rappresentano un'intera gamma di studenti concentrati sulla crescita. Superano le sfide. Affrontano gli ostacoli e li superano. E vogliamo celebrarlo non solo per voi, ma per tutti i presenti. Un ultimo applauso".

Poco dopo, Lua è stata nuovamente chiamata sul palco per ricevere il secondo premio: "L'altro President's Award va a una studentessa che è diventata la persona a cui gli altri studenti si rivolgono quando hanno domande o bisogno di aiuto, grazie alla sua crescita come comunicatrice e collaboratrice. L'altro President's Award va a Lua Moreira".

Juliana Moreira, che durante la cerimonia ha abbracciato commossa la figlia insieme al marito Edoardo Stoppa, ha condiviso una serie di foto che raccontano la crescita e il percorso di Lua, dai ricordi d'infanzia agli attimi della cerimonia. Assieme alle foto, la conduttrice scrive: "Oggi, Lua nel mio cuore, non celebri solo la fine di un capitolo, ma l’inizio di infinite possibilità in un mondo che spesso sembra premiare la scorciatoia e l’egoismo, ma tu hai scelto la via più difficile: quella dell’impegno, dell’onestà e della costanza. Hai superato te stessa, conquistando risultati che parlano da soli, ma anche il rispetto di chi ti guarda come un esempio, anche il tuo piccolo fratellino Sol. Ricorda di essere una persona corretta paga sempre, anche quando il mondo fa di tutto per farci credere il contrario. Continua così Lua con la testa alta e il cuore pulito. Il tuo futuro sarà grande quanto la tua forza. Continua a brillare, perché il mondo ha bisogno della tua luce".

Nata nel 2011, Lua oggi si prepara a iniziare il liceo.

Juliana ed Edoardo sono insieme dal 2007. Dopo la nascita di Lua, nel 2016 è arrivato il secondogenito Sol Gabriel. La coppia si è sposata con rito civile il 10 novembre 2017 a Milano. Ospiti a Verissimo, la showgirl aveva raccontato del loro amore: "Edo è speciale, l'ho scelto per questo. Per il primo bacio però l'ho fatto aspettare tantissimo. Gliel'ho dato quando, dopo un periodo in cui lui era in Spagna e ci sentivamo sempre al telefono, ci siamo visti al suo ritorno".