Cristiana Capotondi e la maternità a 42 anni: “Vorrei tornare indietro per avere tanti figli”

Cristiana Capotondi apre il suo cuore e in un'intervista parla della maternità, arrivata all'età di 42 anni. "Ho avuto mia figlia più che in zona Cesarini, ai tempi supplementari. A un certo punto il tempo accelera senza che te ne accorgi, ti trovi dentro un’urgenza senza saperlo, hai trascorso tanti anni a dire 'prima o poi' e improvvisamente ti trovi nel poi. Rispetto la scelta di chi non desidera avere figli, di chi ha un progetto di vita diverso: per questo non voglio dare consigli, ma dico di tenerlo presente", afferma l'attrice a Sette del Corriere della Sera.

Allo stesso tempo Cristiana Capotondi racconta anche un aspetto positivo della sua "maternità tardiva": "Una delle cose più belle è stata quella di raccogliere le storie di tante donne, di come sono diventate o non diventate madri: racconti di attese, di sofferenze, di speranze, di accettazione. Racconti esilaranti: la paura del parto, il corso preparatorio via zoom, le vesciche piene. Racconti di solidarietà e alleanze in percorsi difficili. A teatro ci starebbero benissimo. E poi prima di Anna mi mancava l’idea di poter abbracciare una bambina che ti corre incontro".

Alla domanda "Dovesse tornare indietro farebbe un figlio/a prima", l'attrice risponde con sincerità: "Sì, per avere tempo di farne altri, altri, altri. A me manca l’idea delle famiglie numerose". Cristiana Capotondi si sta impegnando ugualmente a regalare a sua figlia una famiglia numerosa e piena di amore: "Mia mamma purtroppo è mancata un anno fa, ma c’è mio papà, mia zia, mia sorella, mia nipote, le mie cugine, il padre di Anna, il suo padrino e la sua madrina. Credo che una genitorialità allargata dia il senso di famiglia, spero che Anna nella sua vita possa trovare figure di riferimento, donne e uomini, che sia una bimba aperta".

Anna è nata nel 2022, dopo la fine della storia di Cristiana Capotondi con Andrea Pezzi, a cui è stata legata dal 2006 al 2021. L'attrice però non ha mai reso nota l'identità del padre della sua bambina. A proposito dell'amore, Cristiana Capotondi dice: "Ho avuto solo due storie importanti nella mia vita, prima dell’ arrivo di Anna, in cui ho totalmente amato e sono stata totalmente riamata. Io costruisco relazioni solo dove sento piena comunanza di valori, di visione della vita, dove non ho paura di progettare".

Quando è diventata mamma, l'attrice ha deciso di rallentare con gli impegni nel mondo della recitazione: "I primi due anni della sua vita ho un po’ rallentato con il lavoro, ho tenuto solo quello che mi dava una gioia irrinunciabile, perché volevo vederla crescere. Anna è attaccata a me come io lo sono a lei". Infine Cristiana Capotondi rivela anche la sua paura più grande per sua figlia: "Sono molto preoccupata per i social: spero che ci sia davvero un Millennium bug. Che a un certo punto si spenga tutto. Tu cerchi di portare dentro modelli diversi per compensare, ma non basta. Mia figlia non sa cosa sia lo smartphone. A 3 anni se prende in mano il telefonino dice: 'Mamma, devo fare una chiamata di lavoro'. Piuttosto che darle l’iPad per farla stare buona a tavola, rinuncio ad andare fuori a cena".

Nel video sotto, le altre Vip diventate mamme dopo i 40 anni.