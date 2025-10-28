Benjamin Mascolo rivela: “Prima di avere Athena abbiamo vissuto due aborti”

Benjamin Mascolo ha rivelato sui social di aver vissuto, insieme a sua moglie Greta Cuoghi, il dolore di due aborti prima della nascita della loro figlia Athena . " La nascita di nostra figlia ha guarito quelle ferite, ma le cicatrici sono rimaste . Quando succede, hai paura a parlarne: temi di non essere capito, o peggio, di essere giudicato. Ti chiedi se c’è stato un errore, se fosse troppo presto o troppo tardi. Ma solo chi ci è passato davvero sa di cosa parlo", ha scritto il cantante, 32 anni, come didascalia di uno scatto in cui sono raffigurate due ecografie incorniciate.

"La prima volta ho usato tutta la mia forza per consolare mia moglie. La seconda, invece, è arrivata così all’improvviso che, usciti dallo studio medico, mi sono accovacciato sul marciapiede in centro a Milano — a pochi passi da una chiesa — con la faccia affondata tra le ginocchia e lei che cercava, con tutta la sua forza, di tenermi in piedi", ha aggiunto Benjamin del duo Benji & Fede.



Nel post, Benjamin Mascolo ha fatto riferimento a un racconto secondo cui nel Paradiso "i genitori conoscono e vivono con i figli mai nati e le madri possono crescere quei bambini perduti in gravidanza". "Spero, con tutta l’anima, che esista davvero un luogo dove potrò incontrare quei bambini che non ho avuto modo di amare su questa terra", ha scritto il cantante. E ha concluso: "Anche fosse solo un’illusione, voglio crederci lo stesso. Perché dentro quel desiderio di rivederli c’è la mia fede più sincera: quella che nasce dal dolore e dalla gratitudine mescolati insieme. L’amore che oggi provo, nel tenere mia figlia tra le mani, nasce anche da quella paura di perderla prima ancora che arrivasse".





Sposati dal 2023, Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi avevano annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso luglio. La loro prima figlia Athena è nata a ottobre del 2025. Il cantante aveva condiviso a Verissimo il suo desiderio di diventare papà: "Sarebbe un sogno".