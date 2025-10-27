Gli highlights di Verissimo del 25 e del 26 ottobre

Dalla verità sulla fine del matrimonio di Martina Stella al rapporto di Lucia Ilardo con l'ex fidanzato Rosario Guglielmi: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 25 e domenica 26 ottobre.



Dopo il matrimonio, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi hanno rivelato i loro sogni per il futuro: "Ora desideriamo avere un figlio". L'attore turco Caner Cindoruk ha rivelato di essere single, ma di sognare l'amore: "In futuro vorrei diventare papà".



Veronica Satti ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale e del suo rapporto con il padre Bobby Solo: "Sono stata ricoverata in una clinica psichiatrica, neanche una chiamata da papà".

Sal Da Vinci ha raccontato come è stato per lui esordire accanto al padre Mario Da Vinci: "Quando si sono spenti i riflettori, molte persone gli hanno voltato le spalle".

Christian Daprà, figlio del carabiniere Valerio Daprà, morto a seguito di una terribile esplosione avvenuta all’interno di un casolare in provincia di Verona, ha ricordato suo padre: "È stata una morte ingiusta, provo rabbia, tristezza, confusione".

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili parlano a Verissimo dei loro 28 anni d'amore: "Siamo marito e moglie, ma anche grandi amici".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 25 e domenica 26 ottobre.