Coppie18 novembre 2025

Nino D'Angelo, il bacio social con la moglie Annamaria Gallo

Il cantante condivide sui social un tenero momento insieme alla moglie: "Quanto amore in una foto"
Nino D'Angelo, 68 anni, condivide su Instagram lo scatto di un tenero bacio dato alla moglie Annamaria Gallo, 62 anni. "Quanto amore in una foto" con tre cuori rossi è la didascalia scelta dal cantante per la pubblicazione social.

L'amore tra Nino D'Angelo e Annamaria Gallo dura da oltre 50 anni, 46 dei quali trascorsi da marito e moglie. Ospite a Verissimo, l'artista aveva parlato della nascita della loro storia: "Ci siamo conosciuti quando avevo 11/12 anni, perché suo padre, che mi aveva sentito cantare in una festa di piazza, si era innamorato del mio talento, che secondo lui dovevo sfruttare. Lui mi ha preso dalla strada, e mi ha portato a casa sua. E poi io, di nascosto, mi sono fidanzato con sua figlia".

"A 15 anni Annamaria è rimasta incinta, e abbiamo fatto la fuitina. E poi, grazie anche ai miei amici, ho organizzato il matrimonio. Sono scappato tante volte nella mia vita, da tante cose brutte, ma quella è stata la fuitina più bella, perché sono scappato con l'amore della mia vita", aveva aggiunto il cantante, che con la moglie a settembre del 1979 aveva avuto il primogenito Antonio, regista e sceneggiatore, e nel 1983 il secondo figlio Vincenzo, giornalista, che li hanno resi nonni di sei nipotini.

