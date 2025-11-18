Nino D'Angelo, il bacio social con la moglie Annamaria Gallo

Nino D’Angelo con la moglie

L' amore tra Nino D'Angelo e Annamaria Gallo dura da oltre 50 anni, 46 dei quali trascorsi da marito e moglie . Ospite a Verissimo , l'artista aveva parlato della nascita della loro storia: "Ci siamo conosciuti quando avevo 11/12 anni, perché suo padre, che mi aveva sentito cantare in una festa di piazza, si era innamorato del mio talento, che secondo lui dovevo sfruttare. Lui mi ha preso dalla strada, e mi ha portato a casa sua. E poi io, di nascosto, mi sono fidanzato con sua figlia".

"A 15 anni Annamaria è rimasta incinta, e abbiamo fatto la fuitina. E poi, grazie anche ai miei amici, ho organizzato il matrimonio. Sono scappato tante volte nella mia vita, da tante cose brutte, ma quella è stata la fuitina più bella, perché sono scappato con l'amore della mia vita", aveva aggiunto il cantante, che con la moglie a settembre del 1979 aveva avuto il primogenito Antonio, regista e sceneggiatore, e nel 1983 il secondo figlio Vincenzo, giornalista, che li hanno resi nonni di sei nipotini.