Le gemelle Kessler, credito ANSA

Inseparabili nella vita e unite anche nella morte, nell'aprile 2024 Alice ed Ellen Già avevano dichiarato al magazine tedesco a Bild che, un giorno, avrebbero voluto essere sepolte nella stessa urna insieme alle ceneri della loro amata madre Elsa e a quelle del loro cane Yello. "Questo è anche quello che abbiamo scritto nel nostro testamento," aveva dichiarato a tal proposito Ellen Kessler a Bild.

Alice ed Ellen Kessler sono nate il 20 agosto 1936 a Nerchau (Sassonia). Cantanti, ballerine, attrici di fama internazionale, le gemelle Kessler sono diventate popolarissime anche in Italia a partire dagli anni '60.

Addio alle gemelle Kessler . Alice e Ellen Kessler sono morte all'età di 89 anni a Monaco di Baviera, nel loro Paese natale, la Germania.

Nate e cresciute in Germania dove dall'età di 6 anni hanno iniziato a studiare danza, le gemelle Kessler si trasferiscono in Italia nel 1961, all'età di 25 anni. Qui iniziano ad ottenere una certa notorietà fin da subito prendendo parte al programma con la regia di Antonello Falqui Giardino d'inverno. Fin dall'inizio della loro carriera, Alice ed Ellen Kessler lavorano con nomi noti della televisione italiana, come Don Lurio - con il quale stringono un sodalizio artistico destinato a durare nel tempo - e il Quartetto Cetra. Degli anni Sessanta è una delle sigle cantate dalle gemelle Kessler destinata a essere ricordata per sempre: "La notte è piccola".

Nel decennio successivo prendono parte a programmi cult come Milleluci, condotto da Mina e da Raffaella Carrà. Nello stesso anno, Alice ed Ellen Kessler posano per l'edizione italiana di Playboy, che tocca in quell'occasione il picco massimo di copie vendute fino ad allora. Il 1986 è l'anno in cui le gemelle Kessler tornano in Germania e si trasferiscono stabilmente a Monaco di Baviera, pur tornando di frequente in Italia, soprattutto per partecipare a trasmissioni televisive. Dal 2015, anno del loro ritiro dal mondo dello spettacolo, Alice ed Ellen vivevano insieme in un appartamento comunicante a Monaco di Baviera dove, sempre insieme, sono decedute.